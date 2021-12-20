Нейпьидо, 20 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Мьянманский суд отложил вынесение очередного приговора по делу бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи до 27 декабря. Об этом сообщает 20 декабря Reuters.

Claude TRUONG-NGOC Аун Сан Су Чжи

Источник агентства рассказал, что суд позднее огласит приговор по обвинениям в хранении нелицензированных раций и устройств для глушения сигнала. За хранение раций 76-летней Аун Сан Су Чжи может грозить до трёх лет тюрьмы, а за хранение глушащих устройств — до года.

Причину такого решения суда собеседник не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря бывшего госсоветника, которая фактически руководила гражданским правительством Мьянмы, приговорили к двум годам лишения свободы за разжигание вражды против армии и нарушение правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19. Под арестом Аун Сан Су Чжи находится с 1 февраля 2021 года, тогда в стране произошёл военный переворот.

Читайте также: Блинкен оценил приговор экс-госсоветнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи