Красный Сулин, Ростовская область, , 10:15 — REGNUM В Ростовской области в больнице скончался пострадавший в результате ДТП с автобусом. О том, что число жертв автокатастрофы выросло до трёх, сообщает донское управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате столкновения Nissan X-Trail со встречным автобусом Volvo погибли 19-летний водитель, а также два пассажира в возрасте 18 и 19 лет. Ранены два 18-летних пассажира. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.

ИА REGNUM сообщало, что смертельная авария случилась вечером 18 декабря на улице Советской Армии в Красном Сулине. На месте ДТП скончались два человека, трое получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится проверка.

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