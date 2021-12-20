Севастополь, , 10:15 — REGNUM В ходе государственных испытаний новейший малый ракетный корабль «Циклон», который должен быть включен в состав Черноморского флота (ЧФ) ВМФ РФ, успешно провел артиллерийские стрельбы в Черном море. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ЧФ.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» Цитата из видео Малые ракетные корабли проекта 22800 Каракурт УРАГАН И ДРУГИЕ ЗАЛОЖЕНЫ СТРОЯТЬСЯ

«Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Циклон» в морском полигоне Черноморского флота успешно провел испытания артиллерийских комплексов с выполнением артиллерийских стрельб. Артиллерийские стрельбы проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задачи были отработаны экипажем корабля вместе со сдаточной командой завода-изготовителя.

В ходе них были осуществлены стрельбы из артиллерийских установок в штатном режиме, и на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Помимо того, были проведены настройка и согласование аппаратуры внутрикорабельных систем управления кораблем и корабельным вооружением в ходе применения корабельной артиллерии.

Отметим, малый ракетный корабль «Циклон» проекта «Каракурт» оснащен универсальным ракетным комплексом с ракетами «Калибр», артиллерийской установкой АК-176МА, зенитным ракетным комплексом «Панцирь-М» и крупнокалиберными пулеметными установками.