На карантине и в стационарах из-за COVID-19 оказались 10 тысяч кузбассовцев
Кемерово, 20 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6685 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 132 человека.
Всего в регионе выявили 81 555 носителей коронавируса, 73 209 человек выздоровели, 1661 пациент скончался.