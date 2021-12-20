Кемерово, 20 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6685 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 132 человека.

Всего в регионе выявили 81 555 носителей коронавируса, 73 209 человек выздоровели, 1661 пациент скончался.