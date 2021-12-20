Москва, , 10:30 — REGNUM Стали известны имена победителей Открытого кубка ФКС России по компьютерному спорту 2021, который проводился при поддержке Госкорпорации «Росатом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В виде программы Dota 2 победила команда Eclave, она получила 800 тыс. рублей из призового фонда турнира. Чемпионом по мобильной соревновательной головоломке Clash Royale был признан Владимир «usic» Усков, он получил 250 тыс. рублей. А в специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда iNation — она получила 800 тыс. рублей.

Помимо этого, «Росатом» выбрал «самого ценного игрока» по Dota 2.Им стал Адель «fozzy^^» Зиннатуллин из команды Enclave.

Добавим, что в Открытом кубке ФКС России по компьютерному спорту 2021 приняли участие более 35 тыс. человек. Турнир был открыт как для жителей России, так и для представителей других стран.

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