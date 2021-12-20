Уфа, 20 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Просроченная задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» составила 874,2 млн рублей. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Данные приведены по состоянию на 1 декабря текущего года.

Сообщается, что вопрос расчетов за газ держит на контроле министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

«Мы регулярно напоминаем об уровне ответственности администраций и теплоснабжающих организаций по расчетам за газ, о необходимости исполнения графиков погашения просроченной задолженности. На 1 января 2022 года коммунальными организациями график расчетов за газ должен быть исполнен в обязательном порядке», — приводит пресс-служба слова и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алана Марзаева.

Отмечается, что график погашения задолженности за природный газ был утвержден главой Башкирии Радием Хабировым.