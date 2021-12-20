Москва, , 10:09 — REGNUM Крупнейшая нефтегазовая компания Испании Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса, продав свои доли в нефтяных активах «Газпром нефти». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Нефтяная вышка lalabell68

Отмечается, что у компании есть доли в совместном предприятии с «Газпром нефтью» — 68% в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео».

По данным источников, в ближайшее время «Газпром нефть» консолидирует 100% предприятий, выкупив активы «за символическую цену».

Решение испанской компании, пишет газета, обусловлено, во-первых, стратегией на «декарбонизацию», и во-вторых, невыгодностью бизнеса в России.

Испанская компания добивалась перевода «Евротэк-Югры» на налог на дополнительный доход (НДД), поскольку не считала актив рентабельным при действующей системе, однако участие в НДД было ограниченным и «Газпром нефть» предпочла перевести на новый налог полностью принадлежащие ей участки.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Repsol является крупнейшей в Испании и Латинской Америке. Она входит в десятку самых крупных мировых корпораций. Была образована в 90-х годах.

В конце 90-х Repsol значительно расширила географию своей деятельности. Она начала добывать черное золото в Аргентине, Анголе, Алжире, Египте, Дубае, Вьетнаме, Колумбии, Туркмении и Северном море.