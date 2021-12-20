Кемерово, 20 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 20 декабря, за прошедшие сутки выявлено 353 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 349 случаев.

Анализ на коронавирус

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"Новокузнецк — 72, Кемерово — 69, Междуреченск — 29, Белово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 19, Новокузнецкий МР — 16, Прокопьевск — 15, Киселевск — 14, Юрга — 11, Анжеро-Судженск — девять, Мыски — семь, Березовский — шесть, Калтан — шесть, Осинники — шесть, Промышленновский МО — шесть, Полысаево — пять, Гурьевский МО — пять, Кемеровский МО — пять, Мариинский МО — пять, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Беловский МО — три, Тяжинский МО — три, Яйский МО — три, Краснобродский — два, Тайга — два, Крапивинский МО — два, Тисульский МО — два, Топкинский МО — два, Яшкинский МО — два, Ижморский МО — один, Прокопьевский МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 263 пациента выздоровели, пятеро скончались.