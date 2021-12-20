Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 декабря 2021, 10:05 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области часть реки Грачевки в границах особо охраняемой природной территории оказалась в частных руках. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой подготовлен иск в суд для изъятия реки в государственную собственность.
Река Грачевка протекает по территории особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Плещеево озеро» и впадает в озеро в его северо-западной части. Неподалеку расположена деревня Криушкино, в границах которой по материалам генерального плана Переславля, утвержденного в 2020 году, числятся земельные участки с этой рекой.
Проверка прокуратуры выявила ненадлежащее осуществление полномочий по государственному экологическому надзору в сфере соблюдения режима особо охраняемых природных территорий Ярославской области, в связи с чем директору Национального парка «Плещеево озеро» внесено представление. Также прокурорское представление получила администрация городского округа Переславль-Залесский — она должна исключить из частных земельных участков водный объект «река Грачевка» и его береговую полосу.
Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский областной суд оставил в силе генплан Переславля-Залесского