Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области часть реки Грачевки в границах особо охраняемой природной территории оказалась в частных руках. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Национальный парк «Плещеево озеро» Река Грачевка

Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой подготовлен иск в суд для изъятия реки в государственную собственность.

Река Грачевка протекает по территории особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Плещеево озеро» и впадает в озеро в его северо-западной части. Неподалеку расположена деревня Криушкино, в границах которой по материалам генерального плана Переславля, утвержденного в 2020 году, числятся земельные участки с этой рекой.

«В судебном процессе 2018 года об оспаривании Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения администрация Переславского района приобщила карты с границами деревни Криушкино на территории нацпарка. Однако в генплане городского округа Переславль-Залесский, утвержденного в 2020 году, границы этого населенного пункта оказались расширенными за счет земель федеральной ООПТ. Отдельными исковыми требованиями в незавершенном пока процессе нами было заявлено в этой части о фальсификации оснований принятого в 2020 году генплана городского округа. Было подано обращение и подтверждено проверкой прокуратуры то, что часть реки Грачевка, впадающей в Плещеево озеро числится по Росреестру в частной собственности. Безусловно, напрашивается вопрос о качестве работы дирекции нацпарка и ненадлежащем согласовании проекта генплана со стороны Минприроды России» — рассказал координатор движения «Родина Александра Невского» Евгений Архипов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Проверка прокуратуры выявила ненадлежащее осуществление полномочий по государственному экологическому надзору в сфере соблюдения режима особо охраняемых природных территорий Ярославской области, в связи с чем директору Национального парка «Плещеево озеро» внесено представление. Также прокурорское представление получила администрация городского округа Переславль-Залесский — она должна исключить из частных земельных участков водный объект «река Грачевка» и его береговую полосу.

Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.