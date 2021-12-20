Тирасполь, , 10:04 — REGNUM В ходе 608 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 82 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 81 714 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 77 734 человек, в том числе за последние сутки — 317.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1886 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 935 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 175 случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались четыре пациента с COVID-19.