София, , 10:04 — REGNUM В Софии на 49-м году жизни скончался известный в Болгарии и за рубежом профессор богословия Дарин Алексиев. Об этом 20 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Траур

Согласно официальной информации, смерть Д. Алексиева наступила по естественным причинам — клирик умер после непродолжительной болезни. «От нас ушел человек, пытавшийся окончательно примирить политику и религию на философском уровне», — говорится в некрологе, подписанным представителями научных и религиозных кругов Болгарии.

Д. Алексиев родился в 1974-м году в городе Враца (Северо-запад Болгарии). Окончил богословский факультет софийского университета им. Св. Климента Охридского, защитил докторскую диссертацию на тему «История русской религиозной философии». Выступал за укрепление связей РПЦ и Болгарской православной церкви, а также за активное представление этих структур на западной политической и культурной арене.

Прощание с Д. Алексиевым состоится 20 декабря в софийском храме Св. Георгия в центре болгарской столицы.