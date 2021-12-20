Москва, 20 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. На данный момент Соединенные Штаты еще не дали ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом 20 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Нет, пока не ответили, мы ждём, будем смотреть, что ответят. Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное в общем посмотреть, что нам скажут из Вашингтона», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ уточнил, что российские власти еще не приняли решения о том, будут ли они отказываться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе в случае, если США и НАТО не станут принимать российские предложения по гарантиям безопасности.

«Одно с другим не связано. У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остаётся в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что позиция Соединенных Штатов в диалоге России с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе будет определяющей.