Сан-Хосе, , 10:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Коста-Рики подтвердило 19 декабря первый случай заражения штамма коронавируса «Омикрон» у ребёнка, вернувшегося из США. Об этом сообщает DW со ссылкой на публикацию минздрава.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Штамм был обнаружен у восьмилетнего ребёнка, вернувшегося из США в первую неделю декабря вместе с семьей. Состояние несовершеннолетнего стабильное, он находится на домашней изоляции. Министр здравоохранения Даниэль Салас считает, что «ребенок — это связующее звено всех положительных семейных случаев». Органы здравоохранения работают над эпидемиологическим расследованием контактов.

Правительство Коста-Рика не будет ужесточать существующие противокоронавирусные меры, но призывает население соблюдать осторожность и завершить вакцинацию. В настоящее время двумя компонентами в стране привито 78,7%, одним компонентом — 91,8% населения. Всего в стране зафиксировано 568 305 случаев заболевания и 7 333 случая смерти.

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