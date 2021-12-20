Астрахань, , 10:02 — REGNUM Около 5,5 млрд рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области за ближайшие пять лет. Программу социально-экономического развития региона до 2026 года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Астраханский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечается, традиционно значимой отраслью экономики региона является сельское хозяйство, также богатые водные ресурсы являются базой для развития рыбной отрасли. В регионе имеется большой потенциал для развития туризма самых разных направлений.

«Учитывая особенности Астраханской области, стимулировать ускоренное социально-экономическое развитие региона планируется в том числе через комплексную поддержку малого и среднего бизнеса, совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения. Запланированные мероприятия позволят повысить привлекательность территории и привлечь в Астраханскую область около 5 млрд рублей частных инвестиций», — уточняется в пресс-релизе.

Реализация программы намечена на 2022−2026 годы, однако, в соответствии с распоряжением, срок её реализации может быть продлён до полного завершения мероприятий».