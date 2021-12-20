Астрахань, 20 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Около 5,5 млрд рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области за ближайшие пять лет. Программу социально-экономического развития региона до 2026 года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Астраханский кремль

Как отмечается, традиционно значимой отраслью экономики региона является сельское хозяйство, также богатые водные ресурсы являются базой для развития рыбной отрасли. В регионе имеется большой потенциал для развития туризма самых разных направлений.

«Учитывая особенности Астраханской области, стимулировать ускоренное социально-экономическое развитие региона планируется в том числе через комплексную поддержку малого и среднего бизнеса, совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения. Запланированные мероприятия позволят повысить привлекательность территории и привлечь в Астраханскую область около 5 млрд рублей частных инвестиций», — уточняется в пресс-релизе.

Реализация программы намечена на 2022−2026 годы, однако, в соответствии с распоряжением, срок её реализации может быть продлён до полного завершения мероприятий».