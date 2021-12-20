Ростов, Ярославская область, 20 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области самодельная бомба взорвалась в руках у 50-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Цитата из к/ф «Специалист». Реж. Луис Льоса. 1994. США Изготовление взрывного устройства

«Установлено, что ранее подозреваемый по месту жительства изготовил самодельное устройство, использовав баллончик для сифона и спички, которое разорвалось в его руках. В результате чего ему было причинено ранение кисти левой руки», — уточнили в пресс-службе ярославской полиции.

После случившегося было возбуждено уголовное дело в ходе которого вскрылись интересные подробности.

«Полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению двух краж — из хозяйственной постройки на улице Некрасова и из квартиры на улице Луначарского в городе Ростов-Великий. Похищенное имущество изъято. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемым даны признательные показания», — сообщили в полиции.

Сейчас мужчина заключён под стражу. По статье о незаконном изготовлении взрывчатке ему грозит до 10 лет лишения свободы.