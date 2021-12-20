Москва, 20 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Цены на нефть резко упали 17 декабря, завершив снижением восьмую из девяти последних недель. Нефть Brent скатилась под отметку $74 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

«Сегодня, 20 декабря, нефть Brent тестирует двухнедельные минимумы, испытывая на прочность уровень $71. Рынок черного золота вынужден следовать за общим сентиментом, который оставляет желать лучшего.

Фондовые площадки развивают просадку на фоне новых ограничений в условиях стремительного распространения нового штамма «Омикрона» и роста заболеваемости коронавирусом в целом.

Нидерланды ввели полный локдаун до середины января, и теперь игроки опасаются, что другие страны последуют этому примеру, что в свою очередь чревато охлаждением потребления топлива.

Масла в огонь подливают спекуляции на тему повышения ставки ФРС уже в марте. Такой сценарий не заложен в текущие цены и вызывает соответствующую реакцию со стороны сегменте рисковых активов.

Также на рынках прослеживается рост опасений дружного ужесточения политики мировыми центробанками в условиях инфляции, которая подпитывается пандемией коронавируса.

Локально давление на рынок добавляет отчет Baker Hughes, отразивший дальнейший рост буровой активности в США на прошлой неделе, что подкрепляет прогнозы увеличения добычи на сланцевых месторождениях.

На этом фоне понижательные риски для нефти сохраняются, и угроза прокола психологического уровня $70 возрастает», — считает эксперт.

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