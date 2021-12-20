Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Утро понедельника, 20 декабря, для петербуржцев началось с семибалльных пробок. Автомобилисты жалуются на скользкую дорогу. Синоптики и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу заранее сообщали о гололедице на дорогах.

Vk.com/spb_today ДТП (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Подписчики группы «ДТП и ЧП СПб» в социальной сети «ВКонтакте» также предупреждают автомобилистов о гололёде. После недельной оттепели и последующих ночных морозов дороги Петербурга покрылись льдом, который затем был скрыт снегопадом. Утро новой рабочей недели начался с пробок, оцениваемых разными сервисами в семь баллов. Произошло множество ДТП.

«Очень скользко на перекрёстке Долгоозерной и Парашютной улиц, там занесло «Ауди» в забор стоянки», — сообщает очевидец. Отметим, по данным на 09:50 мск, в этом месте образовалась пробка протяженностью почти в 1 км.

Также из-за ДТП образовался затор в 2,2 км на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в районе Юнтоловского лесопарка. Несколько ДТП произошло в районе Кудрово на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга.