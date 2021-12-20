Исламабад, 20 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Исламабаде состоялась внеочередная встреча представителей Организации исламского сотрудничества (ОИС) по рассмотрению ситуации в Афганистане. На встречу был приглашен министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки. Также присутствовали представители Организации Объединенных Наций, международных финансовых институтов, США, Великобритании, Франции, Китая, России, Германии, Италии, Японии и Европейского Союза.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«Мы столкнулись с «пропагандистской войной», — сказал собравшимся министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки.

Он заявил, что СМИ описывают ситуацию в Афганистане как «тяжелую», в то время как после августовских событий в Афганистане царит «всеобщий мир».

Санкции в отношении Афганистана и замораживание активов Соединенными Штатами причиняют страдания афганцам, являются явным нарушением прав человека в Афганистане и могут быть истолкованы как враждебность по отношению к нации, подчеркнул он.

Министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал делегатов «напомнить официальным лицам США, что преследование афганцев и ослабление афганского правительства не в чьих-либо интересах, это не способствует улучшению отношений. Такие действия наносят ущерб авторитету США и усугубляют кризис с беженцами».

Он призвал государства-члены Исламской конференции вновь открыть свои посольства в Кабуле.

«Соединенные Штаты, в частности, должны проводить различие между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 40-миллионным народом Афганистана, даже, несмотря на то, что они находятся в состоянии войны с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение 20 лет», — сказал премьер-министр Пакистана Имран Хан в своём вступительном слове.

Он добавил, что предварительные условия для инклюзивного правительства, соблюдения прав человека, прав женщин и борьбы с терроризмом заключались в том, чтобы вливать иностранную помощь и позволять банкам работать.

«Что же касается прав человека, у разных обществ — разные представления о них», — сказал он.

Имран Хан напомнил, что 41 год назад внеочередное заседание этой организации было посвящено Афганистану, и за эти сорок лет ни одна страна, подобно Афганистану, «не была принесена в жертву».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан в своем выступлении заявил, что трагедия Афганистана должна быть прекращена коллективными действиями. Он добавил, что Саудовская Аравия отправила в Афганистан продовольственную помощь, медикаменты и оборудование.

Саудовская Аравия была одной из трёх стран, признавших правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1990-х годах, но министр иностранных дел не упомянул талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сегодняшней речи.

Это первая международная встреча по Афганистану после возвращения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти 15 августа. Для участия в саммите в Исламабад прибыли представители почти 60 исламских стран. Одна из целей этой программы — предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане.

Помимо исламских стран на встрече также присутствуют представители США, России, Китая, Франции, Германии, Италии, Японии, а также ООН, Европейского союза и международных финансовых институтов.

Помощь Афганистану на миллиарды долларов была приостановлена с тех пор, как этим летом к власти пришел «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и участники встречи ищут способы оказания помощи стране.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что необходимо предотвратить экономический коллапс Афганистана и подчеркнул, что взаимодействие с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет важное значение для достижения стабильности. Он добавил, что ОИС должна сотрудничать с другими международными организациями.

«Сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо для стабильности Афганистана, — сказал Чавушоглу. — Как «братья» мы говорим им, чтобы они рассмотрели вопросы создания инклюзивного правительства и прав женщин и девочек на работу и образование, чтобы обеспечить себе внутреннюю и международную легитимность».

Организация Объединенных Наций предупредила, что страна находится на грани самого серьёзного гуманитарного кризиса в мире и что миллионы людей находятся под угрозой голода.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки, в то время как трёхцветный флаг бывшего афганского правительства всё ещё можно увидеть среди флагов стран-участниц. Ни одна страна пока не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши сказал на церемонии открытия, что встреча является более чем символическим событием и направлена на содействие выживанию афганского народа. Он добавил, что более двух третей населения Афганистана недоедает, а миллионы афганских детей умирают от голода. По его словам, причиной такой ситуации являются годы конфликтов, неэффективность правительства и зависимость от иностранной помощи.

Ранее Моттаки встретился с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши. В ходе встречи Куреши сказал, что Пакистан продолжит оказывать Афганистану гуманитарную помощь.

Министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встречался 18 ноября с рядом делегатов из стран-участниц, в том числе со специальным посланником Германии в Афганистане Джаспером Виком, чтобы обсудить грант в размере 600 миллионов евро на заработную плату учителей и медицинских работников.

Саммит инициируется Саудовской Аравией в качестве председателя саммита ОИС, и Пакистан предложил принять его.