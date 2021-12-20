Владикавказ, 20 декабря 2021, 09:59 — REGNUM Транскавказскую магистраль, соединяющую Россию и Южную Осетию перекрыли утром 20 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

На Транскавказской магистрали
На Транскавказской магистрали
15.mchs.gov.ru

По данным ведомства, движение по Транскаму запрещено для всех видов транспорта. Причиной для такого решения назвали опасность схода лавин из-за снегопада.

Снег в этом районе идёт с 18 декабря, но до утра 20 декабря трассу не перекрывали.

Напомним, Транскам является единственной дорогой, которая соединяет Россию и Южную Осетию. В зимний период трассу из-за снегопада иногда перекрывают на несколько дней.