Владикавказ, , 09:59 — REGNUM Транскавказскую магистраль, соединяющую Россию и Южную Осетию перекрыли утром 20 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

На Транскавказской магистрали 15.mchs.gov.ru

По данным ведомства, движение по Транскаму запрещено для всех видов транспорта. Причиной для такого решения назвали опасность схода лавин из-за снегопада.

Снег в этом районе идёт с 18 декабря, но до утра 20 декабря трассу не перекрывали.

Напомним, Транскам является единственной дорогой, которая соединяет Россию и Южную Осетию. В зимний период трассу из-за снегопада иногда перекрывают на несколько дней.