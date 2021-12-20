Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Дон в Ростовской области может превысить неблагоприятную отметку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

Согласно прогнозу синоптиков, в Ростовской области ожидается подъем уровня воды в реке Дон из-за сильного ветра. Уровень воды в реке Дон у Азова может превысить неблагоприятную отметку на 20−30 сантиметров, у Ростова-на-Дону — приблизиться к ней.

Спасатели призвали население к осторожности.