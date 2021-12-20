Седжон, Южная Корея, 20 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском городе Седжон (~144 км от Сеула) обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 18 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 344 тыс. кур-несушек.

Известно, что это уже пятнадцатый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной проверке всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.