Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине может быть принято в ближайшее время. Об этом 20 декабря сообщается на сайте ассоциации игроков НХЛ.

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Отмечается, что вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде обсуждается. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.

Напомним, в последние дни среди игроков НХЛ участились случаи заражения коронавирусом. В COVID-протокол попали более 100 хоккеистов. Тем не менее, в руководстве лиги решили, что сезон НХЛ будет продолжен.

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