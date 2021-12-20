Уфа, , 09:59 — REGNUM Скоропостижно скончался инспектор по особым поручениям Отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии майор внутренней службы Александр Анатольевич Шутов. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что Александр Шутов скончался 19 декабря на 44-м году жизни.

«Александр Анатольевич — автор множества журналистских материалов о работе МВД республики и ветеранов ведомства, проводил большую работу с Общественным советом при МВД по Башкирии, был одним из ведущих телевизионных программ «Криминальный спектр» и «Место происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданская панихида состоится в г. Уфе 21 декабря 2021 года в 12:00 часов в доме прощаний Южного кладбища.