Энгельс, Саратовская область, 20 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Саратовской области организована проверка после выявленной публикации в соцсетях о затоплении подвалов нескольких многоквартирных домов в городе Энгельсе. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

AndreRus Нечистоты

В городе Энгельсе жители дома №1 по проспекту Строителей заявили о прорванных канализационных трубах в подвале, вследствие чего он затоплен нечистотами. Управляющая компания никаких мер по устранению коммунальной аварии не предпринимает. Аналогичная ситуация произошла в доме №19 по проспекту Строителей, доме №8 по улице Молодежная, а также доме №13 по улице Ломоносова в городе Энгельсе. Здесь также затоплены подвалы и повышенная влажность, фундамент домов разрушается. Никаких действий управляющая компания не предпринимает, следует из публикации в соцсетях.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове ученик начальных классов поскользнулся и провалился в открытый колодец полный воды, который не был оборудован пазами для люка, а имел только бетонное основание. Выбраться мальчику помогли одноклассники.

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