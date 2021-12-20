Якутск, 20 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Якутии на этой неделе собираются отменить ряд мер, введённых с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Какие именно ограничения могут быть сняты, он не уточнил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Динамика хорошая, посоветуемся с оперштабом и Роспотребнадзором, может, снимем ограничения до конца недели», — цитировало Айсена Николаева News.Ykt.ru

Это заявление глава республики сделал во время пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рекордными темпами снижается уровень заболеваемости COVID-19. За месяц количество ежедневно выявляемых случаев уменьшилось с 279 до 77. В Якутске за неделю темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились на 30%.