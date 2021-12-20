Москва, , 10:06 — REGNUM Три-четыре недели проходит обычно от начала заболевания до смерти пациента от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал 20 декабря вирусолог Анатолий Альтштейн.

Врач Yarregion.ru

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Альтштейн — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ — отметил, что несколько дней назад в Великобритании зафиксировали высокую заболеваемость коронавирусной инфекцией, вызванной новым штаммом «Омикрон». Следовательно, примерно через три недели будет ясно, каковы показатели смертности.

«Я думаю, ничего страшного с ними не будет», — сказал Альтштейн порталу Ura.ru.

По его словам, пока имеющиеся данные не говорят о высокой смертности или частых тяжёлых случаях, связанных со штаммом «Омикрон». Заболевание не имеет чётких отличительных признаков, оно похоже на простуду.

Протекает заболевание не тяжело, но в основном болели молодые люди из Южной Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала о пациентах, которые из-за COVID-19 потеряли зрение или слух.

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