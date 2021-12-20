Чебоксары, 20 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Чувашии планируют направить в муниципальные образования дополнительные средства на решение задач местного значения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 декабря первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На планёрке в правительстве глава минфина поднял вопрос финансовой обеспеченности местных бюджетов, подчеркнув, что он находится «на особом контроле».

По его словам, за 11 месяцев собственные доходы муниципальных образований выросли на 18,7%, рост обеспечили 25 муниципалитетов из 26-ти. Наибольшее увеличение показал Шумерлинский район, где собственные поступления увеличились на 66,4%. Спад произошёл только в Шумерле, где собственные доходы уменьшились на 1,9%.

Михаил Ноздряков доложил, что исполнены с профицитом 23 местных бюджета, с дефицитом — бюджеты Шемуршинского района, Алатыря и Шумерли.

Министр финансов предложил направить муниципальным образованиям дополнительно 300 млн рублей в качестве субсидий на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, спорта. В результате в 2021 году расходы на данные цели достигнут 1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше уровня 2020 года (650 млн рублей).

«Это позволит муниципальным образованиям успешно завершить 21-й финансовый год», — уверен глава минфина Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия в рамках распределения федеральных средств на выплату зарплаты бюджетникам получила дополнительно 305,2 млн рублей.