Варшава, 20 декабря, 2021, 09:51 — ИА Регнум. К 20 декабря в Польше выявили семь случаев заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире телеканала TVP.

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«Штамм «Омикрон» распространяется быстрее по сравнению с другими вариантами коронавируса, будучи при этом очень заразной мутацией. Мы ожидаем стремительного увеличения числа новых случаев заражения, и поэтому должны быть более бдительными», — предостерег вице-министр страны Краска.

В то же время британские власти сообщили, что штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим на территории Великобритании. Число случаев заражения новым штаммом, который в ноябре впервые был подтвержден в Южной Африке, удваивается на острове каждые два-три дня.