Нижний Новгород, 20 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде вечером 19 декабря пять человек отравились угарным газом. Об этом сообщил глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в социальной сети.

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Мать и четверо детей с улицы Пушкина, 29-а на автомобиле скорой помощи были эвакуированы в детскую областную больницу на обследование. Министр призвал жителей области быть внимательными при обращении с газовым оборудованием.

ИА REGNUM напоминает, утром 19 декабря четыре человека, в том числе ребёнок были госпитализированы с отравлением угарным газом из поселка Неклюдово (район города Бор). Пострадавшие взрослые были госпитализированы в Борскую ЦРБ. Их состояние стабилизировали, планировался перевод из реанимации в обычную палату.

Ребенок находится в реанимации Нижегородской областной детской больницы. Он подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).