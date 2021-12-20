Вашингтон, 20 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Все матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами из Канады и США, запланированные на 20−23 декабря, будут перенесены. Об этом 20 декабря сообщается на сайте ассоциации игроков НХЛ.

(сс) НХЛ

Отмечается, что это решение вызвано опасениями по поводу трансграничных поездок и изменений характера ограничений на пересечение границы.

Ранее сообщалось, что НХЛ не будет делать паузу в регулярном чемпионате и намерена продолжить сезон, несмотря на растущее число игроков, заразившихся коронавирусом.

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