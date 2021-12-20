Октёмцы, , 09:48 — REGNUM Прядка 82 метров теплотрассы промёрзло в селе Октёмцы Хангаласского района Якутии. От отопления отключен двухквартирный жилой дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе министерства ЖКХ республики.

Состояние теплотрасс в Приморском крае ОНФ

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В одной из квартир есть газовый котёл, а вторая не имеет альтернативного источника тепла. Причиной перемерзания теплотрассы названы действия неустановленного лица — кто-то перекрыл задвижку.

Виновного ищут сотрудники правоохранительных органов. По информации ИА SakhaDay, работы по замене участка теплотрассы уже начались.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второе ЧП в Якутии, связанное с отопительным сезоном, за последние два дня. 19 декабря на несколько часов отключалось электроснабжение пяти районов республики. Электричество пропадало в 17,5 тыс. жилых домов, в которых живут более 78 тыс. человек.