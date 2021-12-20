Чубут, , 10:08 — REGNUM В аргентинской провинции Чубут пятый день не утихают протесты, начавшиеся 15 декабря после одобрения правительством проекта добычи полезных ископаемых. В выходные, 18 и 19 декабря, протестующие против добычи серебра, меди и свинца на плато Чубут вернулись на улицы с лозунгами «Мы боремся за воду и жизнь» и «Нет шахтам». Об этом сообщает новостное агентство infobae.

Протест

В это воскресенье протестующие подожгли Дом правительства, Высший суд и другие общественные здания, однако протесты не принесли ничего, кроме материального ущерба, поскольку губернатор Чубута Мариано Арчони, несмотря ни на что, подписал указ.

В среду, 15 декабря, на внеочередном заседании законодательный орган провинции одобрил проект зонирования горных работ, раскритикованный Национальным университетом Патагонии. Новый закон позволяет добывать металлы токсичным методом цианирования, запрещенным нынешним законодательством. Через несколько часов на улицы вышли первые протестующие.

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