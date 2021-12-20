Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Около 50 студентов одного из общежитий Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбПУ) переведены в полевой госпиталь «Ленэкспо» из-за заболевания COVID-19, еще около ста человек помещены в обсерватор при вузе. Об этом 20 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СПбПУ.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Ранее сообщалось, что с 20 декабря университет перешел на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации в вузе. Как выяснилось, в общежитии №13, что на Гражданском проспекте, 30, выявлен очаг коронавируса. В здании, где проживают около 500 человек, у 48 студентов выявлен COVID-19.

«Обучающиеся с подтверждённым коронавирусом перевезены в «Ленэкспо». Контактные — до ста человек — будут переведены в отдельное здание в изолятор на две недели (вход/выход запрещен, ежедневное ПЦР-тестирование и обследование врачей)», — уточнили в пресс-службе вуза.

Все остальные обучающиеся пока останутся в общежитии.

«На данный момент на входе в общежитие организован усиленный пост охраны. Всех обучающихся, оставшихся в общежитии, также ежедневно обследуют врачи 112-й и 76-й поликлиник», — заявили в университете.

Как уточнил проректор Политеха по информационной и социальной работе Максим Пашоликов, у студентов не будет возможности свободного перемещения. Также невозможно будет отправиться на Новый год домой по купленным билетам.

«Просим вас терпеливо отнестись к мерам, мы стараемся не допустить ухудшения ситуации, принимая превентивные меры», — подчеркнул проректор.