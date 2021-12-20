Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM В Ростовской области с 20 декабря отменяется ряд коронавирусных ограничений. В частности, жители ряда муниципальных образований смогут получить плановую медицинскую помощь, а посетителям кафе и ресторанов разрешат танцевать, передаёт ИА REGNUM.

Табличка о соблюдении социальной дистанции в ресторане Дарья Драй © ИА REGNUM

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Документ за подписью донского губернатора Василия Голубева предполагает также проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. При этом ограничены часы их проведения (с 6:00 до 21:00) и заполняемость залов (не более 50% зрителей). Новогодние корпоративы с танцами разрешены в организациях общественного питания, однако время их проведения также ограничено с 6:00 до 21:00.

В 27 муниципальных образованиях Ростовской области возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Это связано со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и частичным закрытием ковидных госпиталей.

Документ также предполагает допуск пассажиров воздушной гавани «Платов» в кафе аэропорта только при наличии медицинских документов.

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