Абакан, , 09:47 — REGNUM В Хакасии проводится проверка по факту сообщения о минировании аэропорта Абакана. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в республиканском правительстве, ссылаясь на информацию региональной антитеррористической комиссии (АТК).

Самолет confused_me

Сообщение о «минировании» аэропорта «Абакан» поступило утром 20 декабря. Проводилась проверка достоверности полученных сведений. Распространители этой информации устанавливаются. Приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности людей.

АТК просит граждан сохранять спокойствие, действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации аэропорта.

По сообщениям местных СМИ, экстренные службы обследовали аэропорт около полутора часов. Информация о минировании не подтвердилась, объект возобновил работу в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, всех пассажиров вывели из аэропорта Благовещенска 20 декабря из-за сообщения о минировании.

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