Мытищи, Московская область, , 09:47 — REGNUM В результате того, что маршрутное такси с десятью пассажирами в Московской области выехало в кювет и опрокинулось, пострадал один человек. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП Mytaganrog.com

«В 07:42 в Мытищах на 3-м км автодороги Беляниново — Паведники микроавтобус Mercedes, двигаясь по маршруту с пассажирами в количестве 10 человек, выехал в кювет, после чего опрокинулся», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что в результате ДТП один из пассажиров, согласно предварительной информации, пострадал. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Ростовской области после падения дерева на контактную троллейбусную сеть загорелся автобус с пассажирами.