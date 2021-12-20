Чита, , 09:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 043 (+261 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 81 182 пациента (+155 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2083 человека (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 142 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 48 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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