Москва, 20 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Москве работа снегосплавных пунктов улучшилась благодаря автоматической системе учёта снега. Об этом 20 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Вывоз снега

«Благодаря системе автоматического учёта снега на снегоcплавных пунктах удалось сократить расходы на утилизацию каждого кубометра снежной массы на 30% и осуществить переход на цифровую отчетность», — заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, 2022 года Москва полностью перейдёт на электронное взаимодействие участников процесса вывоза и утилизации снега, что позволит оптимизировать нагрузку на каждый снегоплавный пункт. Пропускная способность будет увеличена за счёт автоматического перенаправления самосвалов на более свободные пункты.