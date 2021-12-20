Москва, , 09:46 — REGNUM Десяти регионам России будет направлено дополнительное финансирование в размере более 1 миллиарда рублей для создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федеральный центр продолжает оказывать финансовую поддержку аграриям. Свыше 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса», — сообщили в пресс-службе правительства.

Средства поступят в Татарию, Пермский и Ставропольский края, Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Калининградскую, Липецкую, Рязанскую и Свердловскую области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что для того, чтобы не сбавлять темп развития аграрной отрасли, принято решение выделить ещё около 10 млрд рублей.

Средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы.

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