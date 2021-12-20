Нальчик, , 09:45 — REGNUM Из-за непогоды в горах Северного Кавказа пришлось приостановить восхождение трем зарегистрированным туристическим группам. Спасатели предупредили альпинистов о надвигающемся комплексе неблагоприятных метеоявлениях в виде сильного снега и ветра, и они решили прервать движение по маршрутам.

Снегопад cocoparisienne

«В Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России были зарегистрированы три туристические группы численностью 29 человек. Было проведено информирование туристических групп об экстренном предупреждении, все туристические группы сошли с восхождения и находятся в безопасности», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

По данным МЧС, непогода продолжит свое наступление на горные районы Северного Кавказа, в том числе в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, до конца суток 21 декабря. В связи с этим туристов предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности.