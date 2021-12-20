Джакарта, , 09:44 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте (KNKT) сообщил, что число авиационных происшествий в Индонезии в 2021 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

В 2021 году аварии произошли на 24 млн рейсах, а в 2020 году — на 19 млн рейсах.

В 2021 году 66 человек погибли или пропали без вести из-за авиационных происшествий. Один человек был серьезно ранен.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство Индонезии не планирует полностью закрывать границы.

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