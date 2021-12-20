Уфа, , 09:43 — REGNUM Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что утром 20 декабря в Куюргазинском районе на 246 км автотрассы Уфа — Оренбург столкнулись встречные автомобили «Toyota Rav 4», за рулем которого находился житель г. Стерлитамака и «Hyundai Solaris», под управлением жителя г. Оренбурга.

«В результате аварии четыре человека, в том числе пятилетний ребёнок доставлены в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии легковой автомобиль въехал в табун лошадей.