Уфа, 20 декабря 2021, 09:43 — REGNUM Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что утром 20 декабря в Куюргазинском районе на 246 км автотрассы Уфа — Оренбург столкнулись встречные автомобили «Toyota Rav 4», за рулем которого находился житель г. Стерлитамака и «Hyundai Solaris», под управлением жителя г. Оренбурга.
«В результате аварии четыре человека, в том числе пятилетний ребёнок доставлены в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии легковой автомобиль въехал в табун лошадей.