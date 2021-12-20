Москва, 20 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы проявляют устойчивый интерес к Москве. На столицу приходится половина всех иностранных инвестиций, поступивших в Россию, сообщается на портале мэра столицы.

Gizn-biz.ru Инвестиции

За январь-июнь 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы увеличился на 7% и составил $268,5 млрд. Самые крупные зарубежные инвесторы — Германия, Франция, Финляндия, США, Италия и страны Азии.

В частности, инвесторы из Германии вложили в экономику Москвы $8,7 млрд, Франции — $4,9 млрд, Финляндии — $4,3 млрд, США — $3,7 млрд, Италии — $3,6 млрд.

Сингапур за шесть месяцев 2021 года вложил в Москву $2,2 млрд, Япония — почти $2 млрд, Казахстан — $1,6 млрд, Республика Корея — $970 млн, Китай — $907 млн. Также в Москве работают много зарубежных предприятий.

ИА REGNUM ранее сообщало, объем инвестиций в экономику Москвы в период с 2010 по 2019 года вырос в 2,5 раза.

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