Чита, , 09:39 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 20 декабря вакцинацию завершили 502 225 человек (всего +630 человек за сутки) из более одного миллиона граждан. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 560 641 человек (+1636 за сутки).

Вакцинация (сс) Governo do Estado de São Paulo

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Повторно привились 102 965 жителей региона (+650 за сутки).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели.

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