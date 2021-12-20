Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 345 человек, днем ранее заболел 341 житель. Общее количество заражений по состоянию на 20 декабря достигло 129 578 случаев. Выздоровели всего 115 108 пациентов, за сутки выписали 572 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 77 пациентов, с признаками ОРВИ — 266 человек, у двоих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1567 человек, на амбулаторном — 8194.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 163 случая заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 106 пациентов, до 20 лет — 63 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в торговых центрах проверяют наличие QR-кода или медотвода у посетителей непосредственно в самом магазине или объекте бытового обслуживания, что позволяет избежать очередей на входе, особенно в преддверии новогодних праздников.

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