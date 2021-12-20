Москва, , 09:39 — REGNUM Мужчину, который подозревается в двойном убийстве на Каширском шоссе в Москве, задержали сотрудники полиции. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Убийство Mate Marschalko

«Менее 4 часов понадобилось столичной полиции для установления и задержания мужчины, подозреваемого в совершении преступления на Каширском шоссе. Подозреваемый будет передан в следственные органы», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом ранее стало известно, что правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в том, что он забил насмерть своих жену и тещу в ходе бытового конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровске суд вынес приговор 19-летней девушке, обвиняемой в убийстве 24-летней пациентки реабилитационного центра.