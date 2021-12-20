Баку, 20 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Азербайджане по итогам 2021 года может составить от 11,4% до 11,9%. Об этом говорится в пересмотренном прогнозе Центробанка республики.

ИА REGNUM Инфляция

По данным ведомства, в ноябре за месяц инфляция достигла 1,5%, а в сравнении с ноябрём 2020 года — 11,1% Цены выросли по всем категориям товаров.

Больше всего, по информации Центробанка, в Азербайджане выросли цены на продукты. Годовой уровень инфляции для этой категории товаров составил 14,9%. Непродовольственные товары в среднем за год стали дороже на 7,1%, а услуги — на 9,1%.

Стоит отметить, что уровень среднегодовой инфляции в Азербайджане в 2020 году составил 2,8%.