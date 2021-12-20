Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет перешёл на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической обстановки в вузе. Об этом 20 декабря сообщается в официальной группе Политеха в социальной сети «ВКонтакте».

Елена Молчанова ИА REGNUM Главный корпус СПбПУ

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Согласно сообщению, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с 20 декабря в Политехе вводится «исключительно дистанционный формат обучения».

«Просим вас проявить личную ответственность: ограничить свои перемещения в городе и в университете, — обратилось к студентам руководство вуза. — При появлении первых симптомов заболевания — оставайтесь дома, вызывайте врача (по телефону 122) и сообщите информацию в дирекцию вашего института».

Отметим, что студенты, которые сейчас активно готовятся к зимней сессии, оказались не рады экстренным мерам. Как ответила на многочисленные вопросы дирекция университета, переход на удаленную форму обучения связан с эпидемиологической обстановкой в самом учебном заведении.